Кухта Анна Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения08.07.1897
Дата смерти05.01.1972
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.02.1924
Дочь: Метленко (Кухта) Таисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
18.03.1926
Дочь: Кухта Зоя Дмитриевна
Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1929
Дочь: Бугрова (Кухта) Зинаида Дмитриевна
Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович
Смерть
05.01.1972