Кухта Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кухта Анна Фёдоровна

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Место рождения

Малыгино, Павловский Посад, Московская область

Дата рождения

08.07.1897

Дата смерти

05.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1897

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Малыгино, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1924

Дочь: Метленко (Кухта) Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.03.1926

Дочь: Кухта Зоя Дмитриевна

Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
21.08.1929

Дочь: Бугрова (Кухта) Зинаида Дмитриевна

Отец ребёнка: Кухта Дмитрий Иванович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.01.1972
Москва, город федерального значения Москва

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