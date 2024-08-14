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Ванюрхин Иван 2 Михаилов

Место рождения

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.06.1901 ст.

Дата смерти

29.07.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901 ст.

Отец: Ванюрхин Михаил Зотов

Мать: Ванюрхина (Спирчина) Мария Абрамовна

Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов Ванюрхин и законная жена его Мария Абрамова,оба православные
Крещение
17.06.1901 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Абрам Иванов Спирчин и той же деревни крестьянина Прокопия Стефановича жена Вера Абрамова
Смерть
29.07.1902 ст.
Нератовка, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
от поноса Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Иван (1 год)

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