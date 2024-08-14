Ванюрхин Иван 2 Михаилов
Место рождения
Дата рождения14.06.1901 ст.
Дата смерти29.07.1902 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901 ст.
Деревни Нератовки крестьянин Михаил Зотов Ванюрхин и законная жена его Мария Абрамова,оба православные
Крещение
17.06.1901 ст.
Восприемники: Деревни Нератовки крестьянин Абрам Иванов Спирчин и той же деревни крестьянина Прокопия Стефановича жена Вера Абрамова
Смерть
29.07.1902 ст.
от поноса Деревни Нератовки крестьянина Михаила Зотова сын Иван (1 год)