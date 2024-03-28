хлотарь 2
Место рожденияНе указано
Дата рождения584
Дата смерти18.10.629
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
584
Отец: хильперик 1
Мать: фредегонда
Рождение ребёнка
608
Сын: дагоберт 1
Мать ребёнка: бертетруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: хариберт 2
Мать ребёнка: сихильда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: эмма
Мать ребёнка: хельдетруда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: меровей
Мать ребёнка: хельдетруда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: сихильда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: хельдетруда
Смерть
18.10.629