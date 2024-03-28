хлотарь 2 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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хлотарь 2

Место рождения

Не указано

Дата рождения

584

Дата смерти

18.10.629

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
584

Отец: хильперик 1

Мать: фредегонда

Рождение ребёнка
608

Сын: дагоберт 1

Мать ребёнка: бертетруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: хариберт 2

Мать ребёнка: сихильда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: эмма

Мать ребёнка: хельдетруда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: меровей

Мать ребёнка: хельдетруда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: сихильда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: хельдетруда

Смерть
18.10.629
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