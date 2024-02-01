Паутова (Ровенская) Елена Владимеровна 28.02.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Паутова (Ровенская) Елена Владимеровна

Автор
СШ
Шарина С.

женский, родилась 28.02.1967, Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Отец
Ровенский Владимир Степанович27.01.1939 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1967

Отец: Ровенский Владимир Степанович

Мать: скрыто настройками приватности

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
29.03.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область

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