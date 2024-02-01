Паутова (Ровенская) Елена Владимеровна
женский, родилась 28.02.1967, Соснино, Горьковский муниципальный район, Омская область
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1967
Отец: Ровенский Владимир Степанович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.03.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности