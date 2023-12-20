Пузыня (Гультяева) Домна Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузыня (Гультяева) Домна Федотовна

Место рождения

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

20.01.1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878 ст.

Отец: Гультяев Федот Андреевич

Мать: Гультяева Дарья Николаевна

Большое Гирино, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
05.02.1897 ст.

Муж: Пузыня Самуил Михайлович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.

Сын: Пузыня Григорий Самуйлович

Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.

Дочь: Маркевич (Пузыня) Варвара Самуйловна

Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович

Рождение ребёнка
19.11.1902 ст.

Дочь: Пузыня Екатерина Самуйловна

Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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