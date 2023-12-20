Пузыня (Гультяева) Домна Федотовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1878 ст.
Бракосочетание
05.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
14.11.1897 ст.
Сын: Пузыня Григорий Самуйлович
Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
04.12.1899 ст.
Дочь: Маркевич (Пузыня) Варвара Самуйловна
Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович
Рождение ребёнка
19.11.1902 ст.
Дочь: Пузыня Екатерина Самуйловна
Отец ребёнка: Пузыня Самуил Михайлович
Смерть
Неизвестно