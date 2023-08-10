Миратинцова Марина Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миратинцова Марина Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 или 1811 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миратинцев Лука Афанасьевич

Рождение ребёнка
25.09.1845

Сын: Миратинцов Григорий Лукич

Отец ребёнка: Миратинцев Лука Афанасьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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