- Марья Кирилловна
Место рожденияд. Голомуховская, д. Голомудовская (Великорецкий тяглый стан, Подрельская волость)
Дата рожденияВычислено 1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1757 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Голомуховская, д. Голомудовская (Великорецкий тяглый стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.
Дочь: Лысова Ефимья Титовна
Отец ребёнка: Лысов Тит Андреевич
Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно