- Марья Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Марья Кирилловна

- Марья Кирилловна

avatar

Место рождения

д. Голомуховская, д. Голомудовская (Великорецкий тяглый стан, Подрельская волость)

Дата рождения

Вычислено 1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1781 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1757 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Голомуховская, д. Голомудовская (Великорецкий тяглый стан, Подрельская волость)
Рождение ребёнка
Вычислено ?.10.1781 ст.

Дочь: Лысова Ефимья Титовна

Отец ребёнка: Лысов Тит Андреевич

Михайловской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close