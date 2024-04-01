Реткин Лаврентий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Реткин Герасим Васильев
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Реткин Данила Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Лаврентьев
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Заборшова Стефанида Лаврентиева
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: Оконишникова Марфа Лаврентьева
Смерть
Неизвестно