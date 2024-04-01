Реткин Лаврентий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реткин Лаврентий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Реткин Герасим Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Реткин Данила Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Лаврентьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Заборшова Стефанида Лаврентиева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: Оконишникова Марфа Лаврентьева

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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