Реткин Данила Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Лаврентьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: Реткин Лаврентий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Реткина) Анастасия Данилова
Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева
Рождение ребёнка
27.01.1778
Сын: Реткин Иван Данилов
Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Реткина) Авдотья Данилоаа
Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева
Рождение ребёнка
28.10.1782
Дочь: (Реткина) Зиновья Данилова
Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева
Смерть
Неизвестно