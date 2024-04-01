Реткин Данила Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Лаврентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реткин Данила Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Лаврентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: Реткин Лаврентий Крест. Д. Вогулиной, Соколовской Вол. Герасимов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Реткина) Анастасия Данилова

Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Реткин Василий Данилов

Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
27.01.1778

Сын: Реткин Иван Данилов

Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Реткина) Авдотья Данилоаа

Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Рождение ребёнка
28.10.1782

Дочь: (Реткина) Зиновья Данилова

Мать ребёнка: Реткина (Кормина) Федосья Андреева

Смерть
Неизвестно

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