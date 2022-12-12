Пелагея Прохорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Прохорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Василий Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марфа Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ксения Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Федор Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Григорьев

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Григорьев

Смерть
Неизвестно
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