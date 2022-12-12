Пелагея Прохорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Василий Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марфа Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ксения Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Федор Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Григорьев
Смерть
Неизвестно