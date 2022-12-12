Алферова Ульяна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алферова Ульяна Якимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Алферова Наталья Дмитриевна

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Алферов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Алферова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Алферов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Алферов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Алферова Агафья Дмитриевна

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Алферова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович

Лукерьино, Исилькульский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алферов Дмитрий Никифорович

Смерть
Неизвестно
Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
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