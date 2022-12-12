Алферова Ульяна Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Алферова Наталья Дмитриевна
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Алферов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Алферова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Алферов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Алферов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Алферова Агафья Дмитриевна
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Алферова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Алферов Дмитрий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Короли, Тюкалинский муниципальный район, Омская область