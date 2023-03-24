Pesonen (Kopoin) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Pesonen (Kopoin) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.09.1750

Дата смерти

24.01.1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Около 1766 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1765

Муж: Pesoin Thomas

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Pesonen Heikki Tuomaanpoika

Отец ребёнка: Pesoin Thomas

Смерть
24.01.1813
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия

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