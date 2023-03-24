Pesonen (Kopoin) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.09.1750
Дата смерти24.01.1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1765
Муж: Pesoin Thomas
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Pesonen Heikki Tuomaanpoika
Отец ребёнка: Pesoin Thomas
Смерть
24.01.1813
Соанлахти, Суоярвский муниципальный район, Республика Карелия