Плотникова Авдотья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Николай
Рождение ребёнка
24.08.1921
Дочь: Волегова Евдокия Селивёрстовна
Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Волегова Татьяна Селивёрстовна
Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волегова Агриппина Селивёрстовна
Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович
Смерть
Неизвестно