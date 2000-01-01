Плотникова Авдотья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Авдотья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Николай

Мать: Плотникова Фёкла Даниловна

Рождение ребёнка
24.08.1921

Дочь: Волегова Евдокия Селивёрстовна

Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Волегова Татьяна Селивёрстовна

Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волегова Агриппина Селивёрстовна

Отец ребёнка: Волегов Селивёрст Егорович

Смерть
Неизвестно
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