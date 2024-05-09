Романов Геннадий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Геннадий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Романов Тимофей

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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