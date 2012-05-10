Требух Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Требух Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1937

Дата смерти

10.05.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Около 1967 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1967

Сын: Требух ?

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
10.05.2012
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