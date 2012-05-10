Требух Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1937
Дата смерти10.05.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1967
Сын: Требух ?
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
10.05.2012