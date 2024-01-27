Сысоев Sissoyev Алексей Alexei I
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.05.1921
Дочь: Wolkoff Derabin Katia Alexeivna
Мать ребёнка: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna
Russia in Turkmenistan
Рождение ребёнка
13.03.1924
Сын: Sissoyev Сысоев Michael Alexei
Мать ребёнка: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно