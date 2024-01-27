Сысоев Sissoyev Алексей Alexei I — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоев Sissoyev Алексей Alexei I

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1921

Дочь: Wolkoff Derabin Katia Alexeivna

Мать ребёнка: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna

Russia in Turkmenistan
Рождение ребёнка
13.03.1924

Сын: Sissoyev Сысоев Michael Alexei

Мать ребёнка: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Nastia Васильевна Mihailovna

Смерть
Неизвестно
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