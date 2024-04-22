Аксенова (Фарафонова) Наталья Моисеевна
Место рождения
Дата рождения30.07.1884
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884
Крещение
31.07.1884
Бракосочетание
04.11.1902
Рождение ребёнка
03.10.1903
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
14.02.1905
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
30.03.1907
Сын: Аксенов Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
03.09.1909
Дочь: Анна Иосифовна
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1913
Сын: Аксенов Георгий Иосифович
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
?.10.1914
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
09.09.1915
Дочь: Вера Иосифовна
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
20.04.1922
Сын: Аксенов Василий Иосифович
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944