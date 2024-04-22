Аксенова (Фарафонова) Наталья Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Фарафонова) Наталья Моисеевна

Место рождения

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд

Дата рождения

30.07.1884

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1884

Отец: Фарафонов Моисей Степанович

Мать: Фарафонова Пелагея Егоровна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Крещение
31.07.1884
Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Бракосочетание
04.11.1902

Муж: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
03.10.1903

Сын: Аксенов Петр Осипович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1905

Сын: Аксенов Феодор Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1907

Сын: Аксенов Алексей Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
03.09.1909

Дочь: Анна Иосифовна

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
24.08.1913

Сын: Аксенов Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
?.10.1914

Сын: Аксенов Андрей Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1915

Дочь: Вера Иосифовна

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1920

Сын: Аксёнов Михаил Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
20.04.1922

Сын: Аксенов Василий Иосифович

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Иосиф (Осип) Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944
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