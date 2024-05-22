Шкундра (Федорченко) Елена Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Отец: Федорченко (Дрозденко) Петр Терентьевич
Рождение ребёнка
30.01.1855
Дочь: Федирка (Федирченко) Анна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC8W?i=8&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
21.07.1858
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHXT?i=208&cc=4133834&cat=1013792 Жених из Поповки
Смерть
Неизвестно