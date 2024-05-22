Шкундра (Федорченко) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкундра (Федорченко) Елена Петровна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Федорченко (Дрозденко) Петр Терентьевич

Мать: Федорченко (Шевченко) Прасковья (Параскева) Якимовна

Завадовка, Черкаська область
Рождение ребёнка
30.01.1855

Дочь: Федирка (Федирченко) Анна

Отец ребёнка: не указан

Завадовка, Черкаська область
Незаконнорожденная https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RC8W?i=8&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
21.07.1858

Муж: Шкундра Феодосий Антонович

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-RHXT?i=208&cc=4133834&cat=1013792 Жених из Поповки
Смерть
Неизвестно

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