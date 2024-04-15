Черняков Антон Потапович
Место рождения
Дата рождения06.07.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886 ст.
Крещение
08.07.1886 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.10.1904 ст.
Андрей Иванович Ковалев
Восприемник
13.01.1905 ст.
Татьяна Митрофановна Суярова
Восприемник
17.01.1907 ст.
Афанасий Петрович Кузнецов
Восприемник
29.08.1907 ст.
Иван Иванович Ковалев
Смерть
Неизвестно