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Черняков Антон Потапович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.07.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1886 ст.

Отец: Черняков Потапий Федорович

Мать: Чернякова Александра Михайловна

Кровное, Сумська область
Крещение
08.07.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
16.10.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Иванович Ковалев
Восприемник
13.01.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Татьяна Митрофановна Суярова
Восприемник
17.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Афанасий Петрович Кузнецов
Восприемник
29.08.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Иванович Ковалев
Смерть
Неизвестно
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