Зельченко Наталья Львовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Владимировна
Отец ребёнка: Зельченко Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зельченко Всеволод Владимирович
Отец ребёнка: Зельченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зельченко Владимир
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно