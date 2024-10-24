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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Довгялло Григорий (Георгий) Францевич
Отец ребёнка: Довгялло Францишек Иванович
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: (Довгялло) Мария Францевна
Отец ребёнка: Довгялло Францишек Иванович
Смерть
Неизвестно