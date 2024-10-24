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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

лМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Довгялло Григорий (Георгий) Францевич

Отец ребёнка: Довгялло Францишек Иванович

Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: (Довгялло) Мария Францевна

Отец ребёнка: Довгялло Францишек Иванович

Смерть
Неизвестно

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