Торопин Дмитрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Торопин Дмитрий

Место рождения

Вольская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Торопина) Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопин Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Торопин Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1908

Дочь: Кочурова (Торопина) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Торопина Ироида

Вольская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Вольская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

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