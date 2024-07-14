Торопин Дмитрий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Торопина) Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Торопин Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1908
Дочь: Кочурова (Торопина) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Торопина Ироида
Смерть
Неизвестно