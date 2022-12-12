Вшивцева (?) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева (?) Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

16.10.1903

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894 или 1895

Сын: Вшивцев Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.

Сын: Вшивцев Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1897

Дочь: Вшивцева Анисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.03.1899

Дочь: Клавдия Дмитриевна

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
06.07.1901

Сын: Вшивцев мёртво рождёный

Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Дмитрий Иванович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
16.10.1903
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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