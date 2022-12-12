Вшивцева (?) Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти16.10.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894 или 1895
Сын: Вшивцев Дмитриевич
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
27.10.1896 ст.
Сын: Вшивцев Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
23.12.1897
Дочь: Вшивцева Анисия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
17.03.1899
Дочь: Клавдия Дмитриевна
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1901
Отец ребёнка: Вшивцев Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.10.1903