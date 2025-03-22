Лёвин Стефан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халева (Лёвина) Марфа Степановна
Мать ребёнка: не указана
д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
52.504628, 42.786926