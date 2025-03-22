Лёвин Стефан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лёвин Стефан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лёвин Лука Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халева (Лёвина) Марфа Степановна

Мать ребёнка: не указана

д. Натальевка Вяжлинская волость Кирсановский уезд Тамбовская губерния
52.504628, 42.786926

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