Кочетин Герасим
Место рожденияд. 2 Вахрушинская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. 2 Вахрушинская
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Пенькова Евдокия Герасимовна
Мать ребёнка: не указана
д. 2 Вахрушинская
Подгорная волость, Тяговый стан
Место жительства
Неизвестно
д. 2 Вахрушинская
Смерть
Неизвестно