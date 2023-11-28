Бархатов Виктор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бархатов Виктор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.07.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1986

Отец: Бархатов Павел Павлович

Мать: Бархатова Татьяна Александровна

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