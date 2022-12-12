(Ипатова) Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ипатова) Параскева Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1811 г.р.

Мать

Около 1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Ипатов Андрей Климентьевич

Мать: Ипатова Екатерина

Крещение
10.04.1847
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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