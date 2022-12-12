Крупеник Юрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупеник Юрий Александрович

Крупеник Юрий Александрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1997 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крупеник Екатерина Михайловна

Тополево, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1997

Сын: Крупеник Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Крупеник Екатерина Михайловна

Тополево, Хабаровский муниципальный район, Хабаровский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close