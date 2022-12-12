Крупеник Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крупеник Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
08.12.1997
Сын: Крупеник Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Крупеник Екатерина Михайловна