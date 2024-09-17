Кавиева Фатхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавиева Фатхия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1931

Дочь: (Кавиев) Наиля

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Кавиева) Резеда

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1937

Сын: Кавиев Фасхат

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1939

Сын: Кавиев Ильфак

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кавиев Ринат

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Рождение ребёнка
1945

Дочь: (Кавиева) Лиза

Отец ребёнка: Кавиев Габельахат

Смерть
Неизвестно

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