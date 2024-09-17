Кавиева Фатхия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1931
Дочь: (Кавиев) Наиля
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Кавиева) Резеда
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кавиев Фасхат
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1939
Сын: Кавиев Ильфак
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1941
Сын: Кавиев Ринат
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Рождение ребёнка
1945
Дочь: (Кавиева) Лиза
Отец ребёнка: Кавиев Габельахат
Смерть
Неизвестно