Наталья Сергеева
Место рождения
Дата рождения12.08.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861
Отец: Сергей Фёдоров
Мать: Мария Петрова
МК-1861 Наталия 12/13.08.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Сергей Федоров и законная его жена Марья Петрова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьяч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно