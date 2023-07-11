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Наталья Сергеева

Место рождения

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.08.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1861

Отец: Сергей Фёдоров

Мать: Мария Петрова

Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1861 Наталия 12/13.08.1861 Казенного ведомства деревни Лукина крестьянин Сергей Федоров и законная его жена Марья Петрова, оба православного исповедания Погоста Лютниц священник Иоанн Тяжелов Дьяч... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Лукино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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