Hämäläinen (Hämäläinen) Catharina
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1777
Дата смерти19.04.1836
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1777
Отец: Hämäläinen Antti
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
03.02.1811
Муж: Jaatinen Lauri
Рождение ребёнка
15.05.1811
Дочь: Jaatinen (Jaatinen) Karin
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri
Рождение ребёнка
19.10.1812
Сын: Jaatinen Erkki
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri
Рождение ребёнка
03.01.1816
Сын: Jaatinen Matti
Отец ребёнка: Jaatinen Lauri
Смерть
19.04.1836