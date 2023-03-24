Hämäläinen (Hämäläinen) Catharina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hämäläinen (Hämäläinen) Catharina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1777

Дата смерти

19.04.1836

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1777

Отец: Hämäläinen Antti

Мать: Hämäläinen (Leiviskä) Karin

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Pärnänen Johan Mathiaksenpoika

Бракосочетание
03.02.1811

Муж: Jaatinen Lauri

Рождение ребёнка
15.05.1811

Дочь: Jaatinen (Jaatinen) Karin

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri

Рождение ребёнка
19.10.1812

Сын: Jaatinen Erkki

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri

Рождение ребёнка
03.01.1816

Сын: Jaatinen Matti

Отец ребёнка: Jaatinen Lauri

Смерть
19.04.1836

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