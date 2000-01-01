Поливанова (Соловьёва) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Соловьёва) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1908

Муж: Поливанов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1909

Дочь: Поливанова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1911

Дочь: Поливанова Людмила Сергеевна

Отец ребёнка: Поливанов Сергей Александрович

Смерть
Неизвестно
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