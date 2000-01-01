Поливанова (Соловьёва) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1908
Рождение ребёнка
27.12.1909
Дочь: Поливанова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1911
Дочь: Поливанова Людмила Сергеевна
Отец ребёнка: Поливанов Сергей Александрович
Смерть
Неизвестно