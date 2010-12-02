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Годына Назар Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1979 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2010

Отец: Годына Василий

Мать: Годына Людмила Петровна

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