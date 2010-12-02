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Годына Назар Васильевич
Годына Назар Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.12.2010
Пол
Мужской
Отец
Годына Василий
1979 г.р.
Мать
Годына (Карпишина) Людмила Петровна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2010
Отец:
Годына Василий
Мать:
Годына Людмила Петровна
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