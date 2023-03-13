Антипина Ирина Аксионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина Ирина Аксионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

1912 г.р.
1916 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Антипинъ Иванъ

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1916

Сын: Антипинъ Макаръ

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипинъ Макаръ

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