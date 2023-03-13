Антипина Ирина Аксионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Антипинъ Иванъ
Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ
Рождение ребёнка
1916
Сын: Антипинъ Макаръ
Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Антипинъ Макаръ
Рождение ребёнка
1923
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1930
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Антипинъ Макаръ