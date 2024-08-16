Феодосия Терентьевна 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феодосия Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
1816 ГБУ «ГА РТ» ф. 5 оп. 34 д. 26 7 Прохор Агафонов 84 жена его Татьяна Иванова 83 у них дети Иоанн 38 Егор 28 у Ивана жена Матрена Александрова 36 у них дочь Варвара 3 у них примак Иван Афонасье... Показать все
Бракосочетание
До 1786

Муж: Захар Васильевич

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Прасковья Захарьевна

Отец ребёнка: Захар Васильевич

Смерть
Неизвестно

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