Феодосия Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
1816 ГБУ «ГА РТ» ф. 5 оп. 34 д. 26 7 Прохор Агафонов 84 жена его Татьяна Иванова 83 у них дети Иоанн 38 Егор 28 у Ивана жена Матрена Александрова 36 у них дочь Варвара 3 у них примак Иван Афонасье... Показать все
Бракосочетание
До 1786
Муж: Захар Васильевич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Прасковья Захарьевна
Отец ребёнка: Захар Васильевич
Смерть
Неизвестно