Соболева (Кухарева) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева (Кухарева) Нина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1922 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1948

Дочь: Михейко Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Соболев Иван Сергеевич

Сельцо, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Иван Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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