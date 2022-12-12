Соболева (Кухарева) Нина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1948
Дочь: Михейко Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Соболев Иван Сергеевич
Сельцо, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно