Мосеев Василий Семенович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1887
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: Моисеев Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
28.04.1911
Сын: Моисеев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Моисеев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична
Рождение ребёнка
05.04.1916
Сын: Моисеев Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична