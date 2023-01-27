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Мосеев Василий Семенович

Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1887

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Моисеев Семен

Мать: не указана

Громково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1910

Жена: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Моисеев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Моисеев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична

Рождение ребёнка
05.04.1916

Сын: Моисеев Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична

Громково, Богородский, Московская область

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