Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична

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Место рождения

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область

Дата рождения

Около 1888

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Мизиново, Лосино-Петровский, Московская область
Бракосочетание
31.01.1910

Муж: Мосеев Василий Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Моисеев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович

Громково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.08.1913

Сын: Моисеев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович

Рождение ребёнка
05.04.1916

Сын: Моисеев Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович

Громково, Богородский, Московская область
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