Моисеева (Сурикова) Мария Ильинична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1910
Рождение ребёнка
28.04.1911
Сын: Моисеев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович
Рождение ребёнка
26.08.1913
Сын: Моисеев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович
Рождение ребёнка
05.04.1916
Сын: Моисеев Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Мосеев Василий Семенович