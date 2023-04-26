Сюндюков Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСюндюков Захар

Сюндюков Захар

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1903

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сюндюков Пантелеймон Яковлевич

Мать: Сюндюкова Мария Яковлевна

Смерть
1903
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close