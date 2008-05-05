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Пиликин Виктор Алексеевич
Пиликин Виктор Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.05.2008
Пол
Мужской
Отец
Пиликин Алексей Геннадьевич
1963 г.р.
Мать
Пиликина (Спиридонова) Любовь Николаевна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.2008
Отец:
Пиликин Алексей Геннадьевич
Мать:
Пиликина Любовь Николаевна
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