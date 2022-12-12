Пётр Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Василий Никифоров
Мать: Мария Григорьева
ИВ-1737 Пётр 7=1730 ИВ-1739 Пётр 9=1730 ИВ-1740 Пётр 10=1730 ИВ-1742 Пётр 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 16=1728 ИВ-1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно