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Пётр Васильев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1697 г.р.

Мать

1702 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Василий Никифоров

Мать: Мария Григорьева

ИВ-1737 Пётр 7=1730 ИВ-1739 Пётр 9=1730 ИВ-1740 Пётр 10=1730 ИВ-1742 Пётр 12=1730 ИВ-1743 такой ведомости нет ⛔ ИВ-1744 Пётр 16=1728 ИВ-1745, 1746, 1747, 1748, 1749 ---, 1750, 1751 ---, 1752, 1754, 17... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Урвихино, Филипковская волость, Бежецкий уезд
Смерть
Неизвестно
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