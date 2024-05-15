Попов - — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов -

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осокина (Попова) Александра

Мать ребёнка: Попова (Дубровина) Ольга Зиновьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Виктор

Мать ребёнка: Попова (Дубровина) Ольга Зиновьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова (Дубровина) Ольга Зиновьевна

Смерть
Неизвестно

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