Мокей Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокей Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1826 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Военная служба
До 1830 ст.
Воинское звание: отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия (Афимья) Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно
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