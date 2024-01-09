Мокей Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1826 ст.
Горки, Рузский, Московская область
Военная служба
До 1830 ст.
Воинское звание: отставной солдат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия (Афимья) Семенова
Работа или профессия
Неизвестно
отставной солдат
Смерть
Неизвестно