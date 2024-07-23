Савенков Павел Лукьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Савенков Лукьян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1902
Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: (Савенкова) Варвара Павловна
Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: (Савенкова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно