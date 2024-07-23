Савенков Павел Лукьянович 1879 — найти родственников по фамилии на Familio
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Савенков Павел Лукьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Савенков Лукьян

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Пелагея Феропонтова

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Савенков Петр Павлович

Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова

Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: (Савенкова) Варвара Павловна

Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова

Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: (Савенкова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Савенкова Пелагея Феропонтова

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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