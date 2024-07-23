Савенкова Пелагея Феропонтова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова Пелагея Феропонтова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

20.01.1916

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Павел Лукьянович

Рождение ребёнка
18.01.1902

Сын: Савенков Петр Павлович

Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович

Рождение ребёнка
26.11.1903

Дочь: Варвара Павловна

Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович

Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович

Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Смерть
20.01.1916
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
Умерла от чахотки

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