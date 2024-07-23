Савенкова Пелагея Феропонтова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти20.01.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.01.1902
Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович
Рождение ребёнка
26.11.1903
Дочь: Варвара Павловна
Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Савенков Павел Лукьянович
Смерть
20.01.1916
Умерла от чахотки