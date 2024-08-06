(Балтаева) Рабиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адутова (Балтаева) Альбина Раифовна
Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович
Рождение ребёнка
04.04.1980
Дочь: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна
Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович
Рождение ребёнка
09.04.1989
Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович