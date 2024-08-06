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(Балтаева) Рабиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адутова (Балтаева) Альбина Раифовна

Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович

Рождение ребёнка
04.04.1980

Дочь: Иткинина (Балтаева) Эльмина Раифовна

Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович

Рождение ребёнка
09.04.1989

Сын: Балтаев Альгис Раифович

Отец ребёнка: Балтаев Раиф Вафович

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