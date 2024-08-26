Садовникова Парасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Андреевых (Садовникова) Настасья Лукояновна
Отец ребёнка: Садовников Лукоян Ефимович
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Садовникова) Наталья Лукояновна
Отец ребёнка: Садовников Лукоян Ефимович
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
Неизвестно