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Садовникова Парасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовников Лукоян Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Андреевых (Садовникова) Настасья Лукояновна

Отец ребёнка: Садовников Лукоян Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Садовникова) Наталья Лукояновна

Отец ребёнка: Садовников Лукоян Ефимович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 94л
Смерть
Неизвестно

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