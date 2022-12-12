Матрена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Даниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.1814

Сын: Баканин Ефим Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.01.1816

Дочь: Оксинья Федорона

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.07.1818

Сын: Емельян Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1820

Дочь: Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Андрей Федорович

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.12.1823

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Матрена Федоровна

Отец ребёнка: Федор Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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