Матрена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.1814
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.01.1816
Дочь: Оксинья Федорона
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.07.1818
Сын: Емельян Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
14.01.1820
Дочь: Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Андрей Федорович
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
03.12.1823
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Матрена Федоровна
Отец ребёнка: Федор Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно