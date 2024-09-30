Саволайнен (Виролайнен) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен (Виролайнен) Елена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1786 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саволайнен Петр Иванович

Рождение ребёнка
16.02.1826

Сын: Саволайнен Иосиф Петрович

Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иванович

Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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