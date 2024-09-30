Саволайнен (Виролайнен) Елена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1789
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1826
Сын: Саволайнен Иосиф Петрович
Отец ребёнка: Саволайнен Петр Иванович
Иванайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно