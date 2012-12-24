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Романова Карина Алексеевна
Романова Карина Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2012
Пол
Женский
Отец
Романов Алексей Леонидович
1986 г.р.
Мать
Дербина (Шарафутдинова) Екатерина Александровна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2012
Отец:
Романов Алексей Леонидович
Мать:
Дербина Екатерина Александровна
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